انت الان تتابع خبر بنصف مليون دولار .. أمير قطر يُعوض أهالي حوارة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أن تعرضت ممتالكاتهم للإعتداء و الحرق من قبل مستوطنين منذ أسابيع ، قدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نصف مليون دولار إلى أهالي حوارة كتعويض عن الخسائر.



وكانت الحكومة القطرية قد سلمت مبلغ المنحة إلى وزير الشؤون المدنية في قلسطين، حسين الشيخ، الذي بدوره سلم المبلغ إلى بلدية حوارة جنوب نابلس.



بلدية حوارة أوضحت في بيان لها عبر "فيسبوك": "كل الشكر والتقدير للوزير حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والذي بجهوده استطاع دعم بلدية حوارة من خلال أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بمبلغ نصف مليون دولار كمساعدة لمتضرري جرائم الاحتلال الإسرائيلية بحق بلدة حوارة".



وكانت البلدة تعرضت لاعتداء كبير من قبل المستوطنين ما تسبب بأضرار في منازل ومركبات وممتلكات المواطنين الفلسطينيين.