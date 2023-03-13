انت الان تتابع خبر إرتفاع سعر أصناف من الخضار في السوق المحلي الإثنين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اوضحت نشرة السوق المركزي للخضار ليوم الإثنين عن إرتفاع سعر الخيار بمقدار 20 قرشا في السوق حيث بلغ سعر الكيلو 80 قرشا.



وكانت نشرة السوق المركزي قد حددت قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، كما يلي:



باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرشا، بصل ناشف من 25 إلى 35 قرشا، بطاطا من 20 إلى 30 قرشا، بندورة من 15 إلى 20 قرشا، خيار من 50 إلى 80 قرشا، الليمون من 40 إلى 65 قرشا، زهرة من 10 إلى 20 قرشا، الموز البلدي من 65 إلى 1.00 دينارا، تفاح 50 الى 1.10 قروش.



وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم، 2925.473 طن، توزعت على 1859.645 طن خضار، 789.812 طن فواكه، و 276.016 طن ورقيات.



في حين بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 386.773 طن خضار وفواكه.