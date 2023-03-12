انت الان تتابع خبر رئيس الإمارات يجمّد صفقات كبرى مع إسرائيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الإمارات، الأحد، عزمها وقف شراء منظومات دفاعية من إسرائيل عقب تصرفات وتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.



وقال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد: "حتى نتأكد من أن رئيس الحكومة نتنياهو لديه حكومة يسيطر عليها لن نتمكن من القيام بأمور مشتركة".



وكشفت قناة 12 العبرية، مساء الأحد، أن الإمارات قررت تجميد صفقات كانت قد توصلت إلى اتفاقيات بشأنها مع إسرائيل.



وبحسب قناة 12 العبرية، فإن رئيس الإمارات محمد بن زايد، هو من قرر وقف هذه الصفقات ومن أبرزها شراء منظومات دفاعية.



ووفقا للقناة، فإن بن زايد بعث برسالة للمسؤولين الإسرائيليين في هذا الصدد.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإمارات جمدت صفقة شراء منظومات إسرائيلية بسبب سلوك إسرائيل في الأشهر الأخيرة وعدم سيطرة نتنياهو على حكومته.