انت الان تتابع خبر مبابي تحت ظل الإنتقاد بعد تصرفه الأخير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بات كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان مثيراً للجدل خلال فوز فريقه على بريست بهدفين لهدف مساء السبت، في الدوري الفرنسي.



وسلطت شبكة RMC سبورت الفرنسية الضوء على تصرف غير رياضي من مبابي تجاه الجزائري حارس بلقبلة لاعب بريست.



وأشارت إلى أنه في الدقيقة 85 كان اللاعب الجزائري يحاول الإمساك بقدم مبابي، لكن بلقبلة سقط على الأرض، وبعدها ركله مبابي بكل وضوح.



وأضافت أن الحكم تغاضى عن طرد نجم سان جيرمان، ليسجل بعدها ب5 دقائق هدف فوز فريقه في وقت قاتل.



أوضحت أن الحكم الشاب، مارك بولينجير (31 عاما) أدار أول مباراة له لباريس، وذلك في أول مواسمه بالدوري الفرنسي، حيث أدار 16 مواجهة هذا الموسم.



من جانبه، قال بيير ليس ميلو، لاعب بريست عقب اللقاء لقناة كانال بلس: "لا أريد إثارة ضجة، لكن ركلة مبابي كانت واضحة للغاية، والحكم قال لي لم تكن قوية بالشكل الكافي".



أما كريستوف جالتيه، مدرب الفريق الباريسي، فأوضح أنه لم ير إعادة للواقعة ليحكم عليها بشكل صحيح