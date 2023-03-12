انت الان تتابع خبر غوتيريش يتحدث عن سماحة الإسلام ويستشهد بآية قرآنية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة عن الإسلام وشهر مضان والقرآن الكريم وسورة التوبة، مواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادة كبيرة.



وأشاد رواد مواقع التواصل بكلمة الأمين العام عن فضل الإسلام وشهر رمضان ومحبة المسلمين للصدقات، وأن رسالة السلام والتراحم التي جاء بها الإسلام تشكل إلهاما للناس حول العالم.



وتاليا نص كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا:



صحاب السعادة ، السيدات والسادة ، أشكر باكستان ومنظمة التعاون الإسلامي على تركيز الانتباه - والدعوة إلى العمل - للقضاء على سموم الإسلاموفوبيا.



يعكس المسلمون في العالم البالغ عددهم ملياري مسلم الإنسانية بكل تنوعها الرائع.



إنهم يأتون من جميع أنحاء العالم. إنهم عرب وأفارقة وأوروبيون وأمريكيون وآسيويون.



لكنهم غالبًا ما يواجهون التعصب والتحيز لا لسبب سوى إيمانهم.



تتخذ هذه الكراهية ضد المسلمين أشكالًا عديدة.



هناك تمييز هيكلي مؤسسي.



ويتجلى ذلك في الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي وسياسات الهجرة التمييزية والمراقبة والتنميط غير المبررين.



إنها تتجلى في وصم المجتمعات المسلمة بالجملة.



وهي مدعومة بالتمثيلات الإعلامية المنحازة ، و- بشكل مخجل- من خلال الخطاب والسياسات المعادية للمسلمين التي ينتهجها بعض القادة السياسيين.



بخلاف الإسلاموفوبيا الهيكلية ، يعاني المسلمون من الهجمات الشخصية والخطاب البغيض والقوالب النمطية.



قد لا تنعكس العديد من أعمال التعصب والريبة في الإحصاءات الرسمية - لكنها تحط من كرامة الناس وإنسانيتنا المشتركة.



الروابط بين الكراهية ضد المسلمين وعدم المساواة بين الجنسين لا لبس فيها. نرى بعضًا من أسوأ الآثار في التمييز الثلاثي ضد المرأة المسلمة بسبب جنسها وعرقها ومعتقدها.



الكراهية المتزايدة التي يواجهها المسلمون ليست تطورا منعزلا.



إنه جزء لا يرحم من عودة ظهور القومية العرقية ، وأيديولوجيات التفوق الأبيض للنازيين الجدد ، والعنف الذي يستهدف الفئات السكانية الضعيفة بما في ذلك المسلمين واليهود وبعض الأقليات المسيحية وغيرها.



أصحاب السعادة ، السيدات والسادة ،،



التمييز يقلل منا جميعًا. ومن واجبنا جميعًا أن نقف ضدها. يجب ألا نكون أبدًا متفرجين على التعصب الأعمى.



يجب أن نعزز دفاعاتنا.



وهذا يعني الضغط من أجل سياسات تحترم حقوق الإنسان بالكامل وتحمي الهويات الدينية والثقافية ، وخاصة للأقليات.



تقدم خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية توصيات محددة لدعم الحكومات حتى يتمكن الجميع من التمتع بحقهم في ممارسة الشعائر الدينية بأمان.



يجب أن نعترف بالتنوع ليس كتهديد ، ولكن كثراء لمجتمعاتنا.



وهذا يعني تكثيف الاستثمارات السياسية والثقافية والاقتصادية في التماسك الاجتماعي.



وعلينا أن نواجه التعصب أينما كان ومتى يطل برأسه القبيح.



يتضمن ذلك العمل على معالجة الكراهية التي تنتشر كالنار في الهشيم عبر الإنترنت.



لهذا السبب دعوت الحكومات والمنظمين وشركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام إلى إقامة حواجز حماية وإنفاذها.



لقد أطلقنا استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية - لتوفير إطار لدعمنا للدول الأعضاء لمواجهة هذه الآفة مع احترام حرية التعبير والرأي.



كجزء من جدول أعمالنا المشترك ، نعمل على ميثاق رقمي عالمي من أجل مستقبل رقمي مفتوح وحر وشامل وآمن للجميع ، يرتكز بقوة على حقوق الإنسان وعدم التمييز.



ونحن ندفع من أجل وضع مدونة لقواعد السلوك لتعزيز النزاهة في المعلومات العامة - حتى يتمكن الناس من اتخاذ قراراتهم على أساس الحقائق وليس الخيال ؛ التعليم لا الجهل.



سأنظر باهتمام في الاقتراحات الجديدة التي قدمها معالي وزير خارجية باكستان اليوم.



أنا ممتن للقادة الدينيين في جميع أنحاء العالم الذين يتكاتفون لتعزيز الحوار والوئام بين الأديان.



يعتبر إعلان "الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش معًا" - الذي شارك في تأليفه قداسة البابا فرنسيس وفضيلة إمام الأزهر الشيخ أحمد الطيب - نموذجًا للرحمة والتضامن الإنساني.



أصحاب السعادة ،



نحن على بعد أيام قليلة من بداية شهر رمضان.



لأكثر من ألف عام ، ألهمت رسالة الإسلام للسلام والرحمة والنعمة الناس في جميع أنحاء العالم.



كلمة الإسلام نفسها مشتقة من نفس جذر الكلمة - سلام / سلام.



بصفتي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ، رأيت كرم الدول الإسلامية في الترحيب بالأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم ، بينما أغلق الكثيرون حدودهم.



رأيت المظهر الحديث لما ورد في سورة التوبة من القرآن الكريم: " وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ )

وهذه الحماية يجب أن تُمنح للمؤمنين وغير المؤمنين على السواء ، مرة أخرى ، وفقًا للقرآن الكريم.



يا له من تعبير رائع عن حماية اللاجئين منذ قرون قبل اتفاقية اللاجئين لعام 1951.