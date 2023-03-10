انت الان تتابع خبر استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، عن استشهاد الطفل أمير مأمون عودة (16 عاما) ، متأثرا بإصابته بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي،في قلقيلية.



وكانت وزارة الصحة، أكدت إصابة الفتى عودة بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي في الصدر، خلال مواجهات اندلعت بالقرب من الحاجز العسكري المقام على مدخل قلقيلية الشمالي.



وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني صوب المواطنين، ما أدى لإصابة الفتى عودة بالرصاص الحي بالصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى قلقيلية الحكومي حيث وصفت إصابته بالحرجة، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده، فيما جرى علاج إصابة أخرى بالرصاص المعدني ميدانيا.