انت الان تتابع خبر الإمارات تدين عملية تل أبيب وتصفها بالإرهابية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في تل أبيب وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، حسبما جاء في بيان للخارجية الإماراتية اليوم الجمعة.وقالت :هذه الأعمال إجرامية، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".



وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



وكان فلسطيني أطلق النار في شارع ديزنغوف في تل أبيب مساء الخميس مخلفا 3 إصابات، إحداها حرجة، قبل أن يلقى حتفه برصاص الشرطة.



وتبنت حركة "حماس" المسؤولية عن الهجوم.