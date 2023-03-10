70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

انت الان تتابع خبر 70ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد، ومداخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة.



وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 70 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.



وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، ودققت في بطاقات المواطنين الوافدين إليه، ومنعت العديد من الدخول.وفا