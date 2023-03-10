انت الان تتابع خبر مقتل مستوطنة متأثرة بجراحها بعملية دهس بحوارة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة عن مقتل مستوطنة متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها جراء عملية فدائية قبل أسبوعين في حوارة بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن فلسطينيا صدم سيارته بسيارة أخرى كانت تقل مستوطنين "أم وابنتها" حيث أصيبت البنت بجروح خطيرة جدا والأم بجروح طفيفة.



وأضافت "في بداية الحدث كان يعتقد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الحدث عبارة عن حادث سير لكن بعد التحقيقات تبين أنها عملية".



في سياق متصل، أكدت القناة الـ7 العبرية أن حالة اثنين من المصابين في عملية "ديزنغوف" في تل أبيب الليلة الماضية صعبة للغاية.



والليلة الماضية نفذ الشهيد المعتز بالله صلاح الخواجا (23 عامًا) من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس من عملية بطولية في شارع "ديزنغوف" بمدينة "تل أبيب" المحتلة بواسطة مسدس وأصاب 5 مستوطنين بجراح بعضهم بحالة حرجة جدا.