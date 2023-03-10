انت الان تتابع خبر الاحتلال يكشف عن حالة مصابي عملية تل أبيب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد موقع "والاه" الصهيوني، اليوم الجمعة، بأن اثنين من المصابين بإطلاق النار ليل أمس في تل أبيب المحتلة، بحالة صحية خطرة جدا ويصارعان للبقاء على قيد الحياة.



وذكر الموقع إنه تم نقل المصابين الإسرائيليين إلى المستشفى في حالة خطيرة للغاية، أحدهما في خطر داهم، فيما إصابة الثالث طفيفة.



وأطلق الفلسطيني معتز الخواجا 23 عاما النار ليلة الجمعة على إسرائيليين في أحد شوارع تل أبيب فأصاب 3 أشخاص، في حين استشهد الخواجا برصاص قوات الاحتلال.



واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، والد وشقيق الشهيد منفذ العملية، بعدما اقتحمت منزلهم في بلدة نعلين غرب رام الله، وأخذت قياسات المنزل تمهيدا لهدمه.



وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن مطلق النار ينتمي بحسب التقارير الأولية إلى حركة المقاومة الاسلامية حماس.