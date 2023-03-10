انت الان تتابع خبر هكذا دخل الشهيد معتز الخواجا إلى تل أبيب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - منفذ عملية شارع ديزنغوف في تل أبيب هو الشهيد معتز الخواجا (23 عامًا)، شاب فلسطيني من قرية نعلين غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن منفذ عملية تل أبيب معتز الخواجا مرتبط بحركة حماس واعتقل مرتين ودخل بشكل غير قانوني ولم يكن بحوزته تصريح عمل.



فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الخواجا نجل قيادي محلي في حركة حماس.



بدورها، تبنت حركة حماس القسامي البطل المعتز بالله صلاح الخواجا (23 عامًا).



وقالت حماس في بيان إن الخواجا أسير محرر من بلدة نعلين غرب رام الله ونفذ عمليته ردًّا على جرائم الاحتلال التي اعتقد أنها تردع شعبنا وتضعف إرادته.