انت الان تتابع خبر إعادة انتخاب جينبينغ رئيسا للصين لولاية ثالثة غير مسبوقة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعيد، اليوم الجمعة، انتخاب شي جينبينغ رئيسا للصين لولاية ثالثة غير مسبوقة مدتها 5 سنوات، إثر تصويت النواب بالإجماع لصالحه، ليحكم قبضته على السلطة كأقوى زعيم يحكم البلاد منذ ماو تسي تونغ.



وجاءت نتيجة تصويت النواب التي أعلنت حوالي الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، نهائية: 2952 صوتا لصالح شي، الزعيم البالغ من العمر 69 عاما، دون أي أصوات معارضة أو امتناع عن التصويت، الذي جرى في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين.



وكان شي جينبينغ حصل في أكتوبر على تمديدٍ لمدة 5 سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكرية، وهما المنصبين الأهم في سلم السلطة في البلاد.