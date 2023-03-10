انت الان تتابع خبر الاحتلال يقرر هدم منزل الشهيد معتز الخواجا ويعتقل والده والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أخذ قياسات منزل عائلة منفذ عملية تل أبيب، الشهيد معتز الخواجا، تمهيدا لهدمه.



وداهمت قوات من جيش الاحتلال المنزل في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله، وحطمت محتوياته، وبدأت في أخذ مقاساته تمهيدا لهدمه.



واعتقلت قوات الجيش، صلاح الخواجا، والد الشهيد معتز، عقب مداهمتها للمنزل.



وليل الخميس/الجمعة، نفذ الشهيد معتز الخواجا، عملية فدائية وسط مدينة تل أبيب، أسفرت عن 5 إصابات في صفوف المستوطنين، قبل أن يستشهد برصاص جيش الاحتلال.