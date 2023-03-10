انت الان تتابع خبر مصر .. 9 متهمين جدد إلى قضية "هوغ بول" والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحجز قضية التحفظ على أموال المتهمين في قضية منصة شركة "هوغ بول" Hogg Pool، حتى جلسة الـ5 من أبريل المقبل.



وكشف محامي ضحايا "هوغ بول" تفاصيل جلسة اليوم، حيث قال إنه تم 9 ضم متهمين جدد إلى قضية النصب والاحتيال، ليصبح العدد في الوقت الحالي نحو 38 متهما.



وأشار إلى أن المتهمين جميعا كانوا حاضرين خلال جلسة اليوم.



وأضاف محامي الضحايا أن هناك 5 من المتهمين يمتلكون مجموعة من الشركات داخل مصر بالشراكة مع صينيين.



وصرح بأن النائب العام كان قد قرر منع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في ممتلكاتهم وأموالهم، وطبقا للقانون يتم عرض هذا الأمر على المحكمة خلال سبعة أيام.



وأوضح أن دفاع المتهمين طالب اليوم برفع قرار منع المتهمين عن التصرف في أموالهم، ولكن المحكمة قضت بتأجيل الحكم إلى 5 أبريل المقبل.



وأشار المحامي إلى أن جهات التحقيق لا تزال تبحث عن متهمين آخرين في واقعة نصب تطبيق "هوغ بول".



وتعرض عدد من المصريين للنصب والاحتيال ووقعوا ضحايا لتطبيق شركة "هوغ بول" للاستثمار على الإنترنت، بعد الاستيلاء على 6 مليارات جنيه من أموالهم.