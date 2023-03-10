تفاصيل جديدة لعملية تل أبيب

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رياض - احمد صلاح - أصيب مساء اليوم الخميس، ثلاثة مستوطنين بجراح بينهم واحد بجراح حرجة، في عملية إطلاق نار نفذها شاب فلسطيني في شارع "ديزنغوف" وسط تل أبيب، فيما ارتقى المنفذ شهيدا.

ونقلت مصادر تابعة للإحتلال ، أن واحدة من بين الإصابات حالتها حرجة، فيما أصيب آخر بجراح خطيرة وثالث بجراح طفيفة.

وقالت، إن أجهزة أمن الاحتلال تجري عمليات بحث عن مساعد لمنفذ عملية إطلاق النار في "تل أبيب".

ووصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما جرى مساء اليوم في تل أبيب بـ "العملية الصعبة".

فيما قال عضو "الكنيست"، جدعون ساعر: لقد وعدوا بالأمن، لكنهم جلبوا الرعب، المزيد من الرعب يصيبنا في القدس والضفة وتل أبيب.

وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن عملية إطلاق النار في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب رد مبدئي على جرائم الاحتلال والتي كان آخرها اغتيال 3 شباب في جبع قضاء جنين صباح اليوم.

وأضاف في تصريح له أن الشباب الثائر وأبطال المقاومة في الضفة الغربية سيواصلون ضرباتهم النوعية وعملياتهم البطولية لمواجهة حكومة قطعان المستوطنين، وأن الرد على جرائم الاحتلال وإرهابه سيظل مشرعاً ومتاحاً حتى وقف الاحتلال عند حده وكنسه عن أرضنا...