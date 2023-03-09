3 إصابات بإطلاق نار في تل أبيب

انت الان تتابع خبر 3إصابات بإطلاق نار في تل أبيب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض ثلاثة أشخاص على الأقل للإصابة إحداهما خطيرة مساء اليوم الخميس، في إطلاق نار وقع في شارع ديزنغوف في تل أبيب .



وأشارت مصادر فلسطينية أن حالة أحد المصابين "حرجة"، في حين أصيب الآخر بجراح وصفت بـ"متوسطة الخطورة".



ولم تعرف بعد الدوافع التي أدت إلى إطلاق النار، وسط تقارير أولية عن "خلفية جنائية".



وجاء في بيان صدر عن الشرطة أنها تلقت بلاغا حول إطلاق نار استهدف شخصا في شارع ديزنغوف.



وأضافت أن ملابسات إطلاق النار "قيد الفحص".



وسائل إعلام فلطسنية