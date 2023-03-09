انت الان تتابع خبر لماذا يعتبر الذهب من أكثر الأصول الموثوقة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ليس سراً أن الأسواق المالية يمكن أن تكون متقلبة. ومع وجود العديد من العوامل التي تؤثر على قيمة الأصول ، يمكن أن يكون التداول غير متوقع ومحفوف بالمخاطر.

لكن الذهب هو أحد السلع التي تحقق دائما ارتفاعاً تاريخياً في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي. نظراً لكون الذهب أحد أصول "الملاذ الآمن" ، فإنه يزداد شعبية بين المستثمرين عندما تكون الأوقات عصيبة.

سنستكشف تاريخ هذه السلعة والأسباب التي تجعل الذهب غالباً ما يحافظ على قيمته في الأسواق المالية العالمية الأكبر.

تاريخ الذهب

الذهب معدن ثمين تم استخراجه منذ آلاف السنين. تم استخدامه كرمز للثروة والمكانة منذ أن بدأ قدماء المصريين في ارتدائه في شكل مجوهرات. تم استخدام الذهب لاحقًا كعملة وكأشياء تقليدية مزخرفة وكذلك في طب الأسنان والأسلحة.

مع محاولات تشكيل المعدن الثمين، تم ابتكار طرق لتحليل نقاء الذهب للتأكد من أنه في الواقع، سلعة الفرص الحقيقية.

الذهب في الاقتصاد العالمي

نظراً لأن الذهب أصبح شائعًا كشكل من أشكال الأصول، فقد أصبحت سمعته في الاحتفاظ بقيمته معروفة في جميع أنحاء العالم ، وبالتالي، فقد أسفرت هذه السلعة عن طلب أعلى. أصبحت الفضة والنحاس والبلاتينيوم أيضاً أشكالًا شائعة من الأصول ولا تزال تستخدم من الناحية النقدية حتى اليوم.

في النهاية، أصبح صاغة الذهب مصرفيين وسرعان ما كان العملاء يتداولون ذهبهم في شكل إيصالات أو عقود كما يطلق عليهم في الوقت الحاضر. نظرًا لأن قيمة العملة كانت لا تزال مرتبطة بأصل ما ، فقد ظلت ثقة المستثمرين مرتفعة.

على الرغم من الأحداث الاقتصادية العالمية المختلفة التي أثرت على قيمة الذهب ، فقد حافظت على استقرارها العام وتبقى توقعات أسعار الذهب مفضلة عندما تكون التوقعات للأصول الأخرى قاتمة. في مثل هذه الحالات، يميل التنبؤ بسعر الذهب إلى الارتفاع بشكل كبير، بينما تنخفض العديد من الأصول الأخرى بشكل عام.

الذهب الملاذ الآمن على الاطلاق

عندما تواجه الاقتصادات صعوبة، على سبيل المثال نتيجة الصراع بين روسيا وأوكرانيا، يتدفق المستثمرون على الأصول المادية، مع كون الذهب من أكثر الأصول شعبية. هناك عدة أسباب لذلك:

• تميل العملات إلى فقدان قيمتها في أوقات التضخم ، لذا تصبح السلع المادية، بما في ذلك المعادن الثمينة، أكثر ملاءمة.

• من بين جميع السلع، احتفظ الذهب بقيمته تاريخياً، لذلك عندما تكون الثقة في الأصول الأخرى منخفضة، فمن المرجح أن تكون معنويات السوق لهذا المعدن الثمين عالية.

• من غير المرجح أن ترتبط بالأسواق الأخرى ، مما يمنحها قدراً أكبر من الاستقرار.

• مع زيادة الطلب على الذهب، ترتفع القيمة، مما يؤدي إلى جذب المزيد من المستثمرين إلى السلعة.

• يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من الانكماش الاقتصادي وكذلك ارتفاع التضخم.

• تتيح الصناديق المتداولة في السوق المالي للمستثمر تداول الذهب دون امتلاكه فعلياً.

• ومع ذلك ، كما هو الحال مع معظم الأصول، فإن الاستثمار في الذهب ليس خالياً من المخاطر تماماً. يمكن أن تؤثر العديد من العوامل على السعر بما في ذلك العرض والطلب وقيمة الأصول الأخرى وأسعار الفائدة. لذا، قبل الاستثمار في هذه السلعة الشعبية، من المفيد تخصيص بعض الوقت لإجراء بعض الأبحاث وتقييم أي استراتيجيات لإدارة المخاطر.