انت الان تتابع خبر الاحتلال يشن حملة مداهمات في الضفة الغربية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحامها مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة طالت أربعة عشر مواطنا فلسطينيا.



وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة ونابلس وجنين والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون .