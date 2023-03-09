تقرير: أمن بريطانيا في خطر

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رياض - احمد صلاح - حذرت لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني من أن مخزون الذخيرة في البلاد قد انخفض إلى درجة أنه يعرض أمنها للخطر.



وحثت اللجنة الحكومة البريطانية بوضع خطة لتعزيز صناعة الأسلحة في بريطانيا بعد الإبلاغ عن نقص في الذخيرة بسبب المساعدة المستمرة لأوكرانيا، بحسب ما نقله موقع mercopress.



وقالت الجنة التي يترأسها توبياس إلوود، إنه من الواضح أن بريطانيا وحلفاءها في الناتو قد سمحوا لمخزوناتهم بالانخفاض إلى مستويات متدنية بشكل خطير، وأن تجديد تلك المخزونات قد يكلف عقدا من الزمن بالمعدل الحالي للتصنيع.



وجاء في تقرير اللجنة "عدم القدرة على تجديد مخزون المملكة المتحدة يعرض للخطر ليس فقط قدرتنا على توريد (الذخيرة) لأوكرانيا ولكن أيضًا لمواجهة أي تهديد لأمننا".



وأشار التقرير إلى أن وزارة الدفاع "نشرت استراتيجية تهدف إلى تحسين التعاون الصناعي والحلفاء منذ ما يقرب من عامين، ولكن لا يزال يتم إخبارنا بأن الأمر سيستغرق عقدًا على الأقل لتجديد مخزونات الذخيرة البريطانية".



وأضافت اللجنة: "لهذا السبب، نوصي بأن تضع الوزارة خطة حول كيفية تخطيطها لزيادة القدرة الصناعية الدفاعية وتقليل الوقت الذي ستستغرقه لتجديد المخزونات".



وقال رئيس اللجنة توبياس إلوود في بيان: "لكي تكون المملكة المتحدة قوة ذات مصداقية، يجب أن تضمن أن لديها القدرات التي تحتاجها، مما يعني التأكد من أن لدينا ما يكفي من الأفراد والأسلحة والذخيرة والمعدات".



قال المشرعون: "من الواضح أن المملكة المتحدة وحلفاءها في الناتو سمحوا لمخزونات الذخيرة بالتقلص إلى مستويات منخفضة بشكل خطير. من الواضح أن الطريقة التي تشتري بها الحكومات الغربية الأسلحة لا تتناسب مع الغرض".