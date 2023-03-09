انت الان تتابع خبر الكيان الصهيوني يشتعل .. اشتباكات ومظاهرات عارمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تظاهر عشرات آلاف من الصهاينة داخل كيان الاحتلال، ظهر الخميس، في الكثير من مناطق المُحتلة عام 1948 رفضًا للتغييرات القضائية، ضمن يوم احتجاجات واسع.



وذكرت القناة "12" العبرية، أن 130 تظاهرة انطلقت في الكيان أكبرها بمحيط مطار "بن غوريون" شرقي تل أبيب، في محاولة لمنع مرور موكب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المطار في طريقه إلى إيطاليا.



وأوضحت القناة أن نتنياهو وصل إلى المطار عبر طائرة مروحية تجنبًا لإعاقته من المحتجين.



وأشارت إلى أن قوات الأمن اعتقلت 15 متظاهرًا حتى الساعة 12 ظهرًا، بعد إغلاقهم عدة طرق مركزية.



وبيّنت أن وزير الأمن القومي الإرهابي "إيتمار بن غفير" وصل إلى مطار "بن غوريون"، ووصف المتظاهرين بالفوضويين، مشددًا على أنه لن يسمح بإغلاق الطرق.



ولفتت إلى أن "مركبات أبطأت حركة السير على الطريق الرئيس الواصل إلى مطار بن غوريون لمنع موكب نتنياهو من المرور".



وتوعدت شرطة الاحتلال بتسجيل مخالفات بقيمة 500 شيقل (الدولار = 3.6 شيكل) لكل مركبته تعيق حركة السير.



وأعلنت أحزاب المعارضة في الاحتلال عن فعاليات حاشدة اليوم لمواجهة قوانين "تقييد القضاء".



وتشمل الفعاليات تسيير قافلة مركبات طويلة على الطريق الواصل إلى مطار "بن غوريون"، وإغلاق عشرات محاور الطرق خاصة وسط الكيان.



وفي السياق، قطعت عدد من الزوارق المدنية الطريق البحري الواصل إلى ميناء حيفا لعدة ساعات في إطار الاحتجاجات المذكورة.



وأكدت القناة أن غالبية منظمي الفعالية البحرية من ضباط وجنود سلاح البحرية في قوات الاحتياط.



بدوره، قال زعيم المعارضة في الاحتلال "يائير لبيد" إنه: "في حال تم إقرار القوانين؛ فلن تقوم قائمة لإسرائيل بعدها، وستكون انتخابات الكنيست الأخيرة هي آخر انتخابات".صفا