انت الان تتابع خبر مصر .. التضخم السنوي في المدن يقفز إلى 31.9 بالمئة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أظهرت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء المصري الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر قد ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 31.9 بالمئة في فبراير من 25.8 بالمئة في يناير.



وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ التضخم 26.9 بالمئة على أساس سنوي في فبراير الماضي.



وكان المركزي المصري في اجتماعه الأخير قد قرر على عكس التوقعات الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، إذ تم تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 16.25 بالمئة على الإيداع، و17.25 بالمئة على الإقراض.



وعلى مدار العام الماضي، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس لتصل إلى 17.25 بالمئة على الإقراض، و16.25 بالمئة على الإيداع.