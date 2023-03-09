3 شهداء جٌدد برصاص الإحتلال في جبع

انت الان تتابع خبر3شهداء جٌدد برصاص الإحتلال في جبع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقدمت قوات خاصة "مستعربون" تابعة للإحتلال صباح اليوم الخميس على إعدام ثلاثة شبان بعد أن أطلقت النار عليهم داخل مركبتهم، عند مدخل بلدة جبع، جنوب جنين.



وأوضح شهود عيان إن قوات تابعة للإحتلال كانت قد تسللت إلى البلدة، واطلقت النار على مركبة من نوع "هونداي" في منطقة الفوارة في جبع وبداخلها ثلاثة شبان، ما أدى إلى استشهادهم.



وأضافوا أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة ونشرت القناصة على اسطح المنازل.



وبارتقاء الشبان الثلاثة في جبع، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري الى 77 شهيداً، بينهم 13 طفلا وسيدة.