3 شهداء برصاص قوات الاحتلال في جبع جنوب جنين

انت الان تتابع خبر3شهداء برصاص قوات الاحتلال في جبع جنوب جنين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعدمت قوات خاصة من الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الخميس، ثلاثة شبان بعد أن أطلقت النار عليهم داخل مركبتهم، عند مدخل بلدة جبع، جنوب جنين.



وقال شهود عيان إن قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى البلدة، واطلقت النار على مركبة من نوع "هونداي" في منطقة الفوارة في جبع وبداخلها ثلاثة شبان، ما أدى إلى استشهادهم.



وأضافوا أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة ونشرت القناصة على اسطح المنازل.



وبارتقاء الشبان الثلاثة في جبع، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري الى 77 شهيداً، بينهم 13 طفلا وسيدة."وفا"