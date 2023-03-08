23 يوما على عصيان الأسرى ضد إدارة سجون الاحتلال

انت الان تتابع خبر23 يوما على عصيان الأسرى ضد إدارة سجون الاحتلال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصل الأسرى في سجون الاحتلال، لليوم الـ23 على التوالي، خطوات (العصيان)، ضد إجراءات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.



وأوضح نادي الأسير في بيان صدر عنه، أنه من المقرر أن يُرجع الأسرى، اليوم الأربعاء، وجبات الطعام، ويرتدون الزي البنيّ (لباس الشاباص)، ويعقدون جلسات تعبئة خلال (الفورة) مساء، إضافة إلى الاعتصام فيها.



وأضاف أنه إلى جانب الخطوات العامة والمشتركة، يواصل الأسرى في سجن (نفحة) عرقلة ما يسمى بالفحص الأمني (دق الشبابيك)، وفي سجن (النقب) ينفّذ الأسرى عدة خطوات إضافية، منها الاعتصام بعد صلاة الفجر حتّى ساعة إجراء ما يسمى (بالعدد) صباحا.



وأكّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ خطوات (العصيان) مستمرة حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، استنادا للبرنامج النضاليّ الذي أقرته (لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المنبثقة عن كافة الفصائل).



يُشار إلى أنّ الأسرى شرعوا بخطواتهم منذ الرابع عشر من شباط المنصرم، بعد أن أعلنت إدارة السجون عن البدء بتطبيق إجراءات "بن غفير"، والمصادقة على مشاريع قوانين عنصرية، أبرزها مشروع قانون إعدام الأسرى."وفا"