انت الان تتابع خبر أمريكا .. اصطدام طائرتين وسقوطهما في بحيرة بفلوريدا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اصطدمت طائرتان في سماء ولاية فلوريدا وسقطتا في بحيرة هارتريدج، حسبما أفادت قناة "فوكس نيوز" يوم الثلاثاء 7 مارس/ آذار.



ونتيجة التصادم، لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة.



وقال ستيف ليستر رئيس أركان شرطة مقاطعة بولك في مؤتمر صحفي "إحدى الطائرتين التي تراها غارقة جزئيًا والأخرى مغمورة بالكامل".



تم الإبلاغ عن وصول خدمات الطوارئ إلى موقع التحطم. ولم يتم الكشف عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها.



في نفس اليوم، اصطدمت طائرتان خفيفتان من سلاح الجو الإيطالي في السماء فوق ضواحي روما، وقتل الطياران. وقع الحادث خلال تدريبات عسكرية.