انت الان تتابع خبر مستوطنون يقتحمون الأقصى في (عيد المساخر) اليهودي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحمت مجموعات من المستوطنين، الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، في ثاني أيام ما يسمى "عيد المساخر اليهودي".



ونفذوا المستوطنين جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوس تلمودية في باحاته وقرب أبوابه، بحماية من شرطة الاحتلال التي عززت انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه.



وقامت قوات الاحتلال بالتدقيق في البطاقات الشخصية وضيقت على الفلسطينيين المتوجهين إلى المسجد الأقصى .



وأعلنت قوات الاحتلال رفع حالة التأهب في الضفة الغربية والقدس تحسبا من عمليات فدائية من المقاومة الفلسطينية ردا على المجزرة التي نفذتها في مخيم جنين الثلاثاء.