الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية

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رياض - احمد صلاح - عم الإضراب العام الشامل محافظات الضفة الغربية، الأربعاء، حدادا على أرواح شهداء مجزرة جنين التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي .



وكانت أعلنت القوى الوطنية والإسلامية، دعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى الإضراب الشامل حدادا على أرواح الشهداء في العدوان على جنين.



والشهداء هم: محمد وائل غزاوي (26 عاماً)، طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاماً)، زياد امين الزرعيني (29 عاماً)، عبد الفتاح، حسين خروشة (49 عاماً)، معتصم ناصر صباغ (22 عاماً)، محمد أحمد سليم خلوف (22 عاما).



واعلنت قوات الاحتلال رفع حالة التأهب في الضفة الغربية والقدس تحسبا من عمليات فدائية من المقاومة الفلسطينية ردا على المجزرة التي نفذتها في مخيم جنين.