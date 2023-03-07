انت الان تتابع خبر من هو منفذ عملية حوارة الذي اغتالته"إسرائيل"؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم المطارد بكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة قبل نحو أسبوعين.



وقتل الشهيد خروشة اثنين من المستوطنين بإطلاق النار عليهما داخل سيارتهما ردا على مجزرة الاحتلال في نابلس.



والشهيد خروشة (49 عاما) أسير محرر بتهمة الانتماء لكتائب القسام أفرج عنه قبل نحو 4 أشهر من سجون الاحتلال.



وأفادت مصادر خاصة لوكالة "صفا" بأن الشهيد خروشة حاول تنفيذ عملية إطلاق نار تجاه حافلة لجنود الاحتلال في حوارة مع نجله محمد قبل نحو 4 أعوام اعتقل على إثرها.



والشهيد خروشة من مخيم عسكر شرقي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة من مواليد عام 1974.



كان قد اعتقل في شهر أغسطس 2019 مع نجله محمد من مواليد عام 1997، واتهم الاثنان بالتخطيط لتنفيذ عملية إطلاق نار تجاه حافلة للجنود في حوارة جنوبي نابلس أو قرب قرية دير شرف غربي نابلس.



وحصل الشهيد خروشة ونجله محمد على سلاح من نوع كارلو عام 2019 وكانا في طور الاستعداد لتنفيذ العملية لكن تم اعتقالهما وحكم على الأب بالسجن 40 شهرًا من الاعتقال الفعلي أفرج عنه منه نهاية العام 2022.



أما نجله محمد فقد حكم عليه 36 شهرًا وأفرج عنه خلال العام الماضي.



واشترك الشهيد في عدة نشاطات لحركة حماس منها مسيرات ومهرجانات الانطلاقة.