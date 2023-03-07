انت الان تتابع خبر إسقاط طائرتين للاحتلال الإسرائيلي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد 6 فلسطينيين، وأصيب 12 آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مدينة جنين ومخيمها.وفق وزارة الصحة الفلسطينية .



وقالت وزارة الصحة إن الشهداء هم: محمد وائل غزاوي (26 عاما) من مخيم جنين، و‏‎طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاما) من مدينة جنين، و‏‎زياد أمين الزرعيني (29 عاما) من مدينة جنين، و‏‎عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاما) من مخيم عسكر بنابلس، ومعتصم ناصر صباغ (22 عاما) من مخيم جنين، ومحمد أحمد سليم خلوف (22 عاما) من بلدة برقين بمحافظة جنين.



وأوضحت الوزارة أن قوات الاحتلال استهدفت بصاروخ أحد المنازل في مخيم جنين، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد منه، كما نشرت قوات الاحتلال عشرات القناصة على أسطح العمارات التجارية والسكنية في جنين ومخيمها.



ونجح المقاومون في جنين بإسقاط طائرتين مسيرتين من طراز "كواد كابتر" للاحتلال.