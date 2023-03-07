انت الان تتابع خبر 6 شهداء فلسطينيين و7 إصابات باقتحام قوات الاحتلال جنين

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رياض - احمد صلاح - استشهد 6 شبان وأصيب 7 آخرون بجراح خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي على أطراف مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة مساء اليوم الثلاثاء.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد محمد وائل غزاوي ( 26 عاماً ) برصاص الاحتلال الحي في الصدر، في جنين، وإصابة 7 آخرين بجراح.



واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الثلاثاء مدينة جنين ومخيمها بعد تسلل قوات خاصة إسرائيلية.



وأفاد مراسل "صفا" بأن قوات الاحتلال تحاصر منزلًا، فيما تدور اشتباكات مسلحة مع مقاومين على أطراف مخيم جنين.



وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم.



وتحدثت وسائل إعلام عبرية في بداية اقتحام الاحتلال عن أن الهدف هو اغتيال منفذ عملية حوارة في نابلس الأسبوع الماضي.



لكن صحيفة مكور ريشون نقلاً عن المراسل العسكري : لا تأكيد حتى الان حول وجود منفذ عملية حوارة بين المستهدفين ويجري التأكد من الهويات.



وأفاد مراسلنا بنجاح المقاومين في جنين بإسقاط طائرتين مسيرتين من طراز "كواد كابتر" للاحتلال.