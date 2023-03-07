انت الان تتابع خبر جيش الإحتلال يغتال منفذ عملية حوارة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء عن اغتياله لمنفذ عملية حوارة التي أدت لمقتل مستوطنين خلال اقتحامها لمخيم جنين.



وذكرت وسائل إعلام عبرية أنّ جيش الاحتلال اطلق صاروخاً اتجاه منزل كان يتحصن فيه أربعة فلسطينيين وحسب مصادر محلية قالت أن الأربعة استشهدوا بينهم المنفذ.

وأفادت مصادر فلسطينية ، اليوم الثلاثا بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال نفذت إقتحاماً لمدينة جنين، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية لاستشهاد محمد وائل غزاوي ٢٦ عاما برصاص الاحتلال الحي في جنين، ووقوع إصابات وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي، بينما وصلت إصابتان بحالة متوسطة في الفخذ والكتف إلى مستشفى ابن سينا.

وسائل إعلام فلسطينية