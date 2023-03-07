انت الان تتابع خبر إكتشاف جهاز تجسس تابع للإحتلال في الأراضي اللبنانية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت وسائل إعلام لبنانية بأن "حزب الله" اللبناني تمكن من اكتشاف جهاز تجسس تابع للإحتلال على شكل صخرة تشابه البيئة على مقربة من موقع "العباد" داخل الأراضي اللبنانية.



قناة "المنار" قالت أنه "في إنجاز ٍجديد لها بمواجهةِ العدوان الصهيوني المتواصل على السيادة اللبنانية، تمكنت المقاومة من العثورِ على جهازٍ للتجسسِ زرعه الاحتلال بالقرب من موقعِ العباد الصهيوني داخلَ الأراضي اللبنانيةِ في بلدة حولا الجنوبية وعلى بعدِ ثلاثينَ متراً من إحدى نقاطِ العلام عند الخطِ الأزرق".



وبينت "المنار" أن الجهاز عبارة عن مجسم على شكل صخرة تحاكي بيئةَ المنطقة، ووضع في مكان يقصده المواطنون في اطارِ رحلات السياحة الجهادية، وهو مؤلف من بطاريةٍ وأسلاكٍ وجهازِ تنصت".