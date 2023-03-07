انت الان تتابع خبر تشكيل حكومة جديدة في قطر .. أسماء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اليوم، الأمر الأميري رقم (2) لسنة 2023 بتعيين محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيسا لمجلس الوزراء.



وقضى الأمر الأميري بأن يعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.



وأدى محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اليمين القانونية رئيسا لمجلس الوزراء، أمام أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بالديوان الأميري، صباح اليوم.



كما أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأمر الأميري رقم (3) لسنة 2023 بتشكيل مجلس الوزراء.



ونص الأمر على أن يشكل مجلس الوزراء على النحو التالي:



1- محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للخارجية.



2- خالد بن محمد العطية، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع.



3- خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزيرا للداخلية.



4- علي بن أحمد الكواري، وزيرا للمالية.



5- جاسم بن سيف بن أحمد السليطي، وزيرا للمواصلات.



6- صلاح بن غانم العلي، وزيرا للرياضة والشباب.



7- حنان بنت محمد الكواري، وزيرا للصحة العامة.



8- عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزيرا للبلدية .



9- سعد بن شريدة الكعبي، وزيرا للدولة لشؤون الطاقة، وعضوا بمجلس الوزراء.



10- غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.



11- محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزيرا للتجارة والصناعة.



12- بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي.



13- عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزيرا للثقافة.



14- مسعود بن محمد العامري، وزيرا للعدل.



15- فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزيرا للبيئة والتغير المناخي.



16- علي بن سعيد بن صميخ المري، وزيرا للعمل.



17- محمد بن علي بن محمد المناعي، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



18- مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة.



19- محمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي، وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعضوا بمجلس الوزراء.



وأدى الوزراء اليمين القانونية، بالديوان الأميري صباح اليوم، أمام الأمير تميم بن حمد آل ثاني.



وكان قد أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2023 بقبول استقالة خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء.