انت الان تتابع خبر هكذا تعوض أوكرانيا خسائرها البشرية العسكرية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صرح الخبير العسكري، المقدم المتقاعد من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو بأن نظام كييف يعوض الخسائر في الأفراد بعسكريين بلا خبرة قتالية أو تدريب.



جاء ذلك في تصريحات لماروتشكو لوكالة "نوفوستي" اليوم الثلاثاء، حيث تابع: "تقوم القيادة الأوكرانية بشكل مستمر بتعويض خسائرها البشرية في منطقتي قريتي نوفوسيلسكويه وكوزيمكا، بنسبة 80% من الأفراد غير المدربين ودون خبرة قتالية".



وبحسبه، ففي التقارير المرفوعة للقيادة العليا للموظفين، تكشف أن الملحقات الخاصة بالمجندين تتوافق مع المعايير المسموح بها، إلا أن التنسيق القتالي في الوحدات، ووفقا لجميع المستندات القانونية، يفتقر إلى الاستعداد القتالي.



وكان الضابط في لواء الهجوم المنفصل رقم 95 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، يوري كوتشيفينكو، قد صرح في قناة "رادا" إن القوات الأوكرانية لم يتبق لها عمليا أي فرص لشن هجوم في منطقة سفاتوفا وكريمينايا، حيث أحرزت القوات الروسية تقدما كبيرا، وفقدت القوات الأوكرانية إمكانياتها الهجومية. وقال كوتشيفينكو إن عدد القوات الأوكرانية أقل بثلاث مرات من نظيرتها الروسية، وشدد على أنه لا داعي للقلق كثيرا إذا ما اضطرت القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من بعض المناطق.



وكانت القوات الأوكرانية قد قامت بمحاولة فاشلة للهجوم المضاد في منطقة كريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتكبدت خسائر، وأعيدت إلى الخطوط التي كانت تشغلها من قبل.