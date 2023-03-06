انت الان تتابع خبر مستوطنون يهاجمون بلدة حوارة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أقدم عددا من المستوطنين مساء اليوم الاثنين على مهاجمة بلدة حوارة جنوبي نابلس، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح خلال تصديهم للمستوطنين.



واشار مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس وفق ما نقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)، إن مواطنا أصيب في رأسه بحجارة المستوطنين، فيما أطلق مستوطن الرصاص الحي صوب مركبة في البلدة، دون وقوع إصابات.



وأضاف دغلس أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي وفرت الحماية للمستوطنين، أسفرت عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع.



يذكر أن المستوطنين نفذوا مساء الأحد الماضي، السادس والعشرين من شهر شباط المنصرم، نحو 300 اعتداء في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس، أسفرت عن استشهاد المواطن سامح حمد الله محمود أقطش (37 عاما)، وإصابة أكثر من 350 آخرين، وإحراق وتحطيم عشرات المنازل والمركبات.