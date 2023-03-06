رسالة من حسن نصر الله للفلسطينيين

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رياض - احمد صلاح - تحدث أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله اليوم الاثنين موجهاً رسالة إلى الشعب الفلسطيني.



حسن نصر الله قال : "أتوجه إلى الشعب الفلسطيني العزيز وخصوصا للأسرى وعائلاتهم ونحن في لبنان ندرك معاناتكم وآلامكم".



وأكمل نصر الله: "كل ما يحدث هو من مؤشرات النهاية لهذا الكيان (إسرائيل)، وهذا الجاهل الذي يهدد من ينفذ العمليات بأنه سينفذ عمليات الإعدام هو جاهل وسيزيد المقاومين إقداما".



وأردف: "نعبر عن تضامننا ونبحث عن مسؤوليتنا في قضية الأسرى الفلسطينيين..نفهم معاناة ما تعيشونه اليوم في الضفة والقدس وحوارة ونابلس والقدس الشرقية وعشنا سنوات الاحتلال والمقاومة، ولا نحتاج إلى دليل وشاهد جديد على وحشية الصهاينة".



وأشار نصر الله: "عندما نتحدث عما جرى في بلدة حوارة وما يعانيه الشعب الفلسطيني في الضفة نقول هذه هي حقيقية المستوطنين".

