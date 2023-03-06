انت الان تتابع خبر التحالف الجزائري الروسي الإيراني يثير قلق أوروبا وأمريكا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتزايد قلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن العلاقات الوثيقة بشكل متزايد بين الجزائر وروسيا وإيران.



تشير العديد من تقارير الاتحاد الأوروبي والمعلومات الصحفية التي تناقلتها وسائل الإعلام مثل CNN أو Le Monde إلى أن نية النظام الجزائري هي تسهيل إقامة قواعد عسكرية روسية في منطقة الساحل بمساعدة إيران.



ويتلقى النظام الجزائري إمدادات كبيرة من الطائرات المسيرة من إيران، والتي ستذهب مباشرة إلى الميليشيا المسلحة التابعة لجبهة البوليساريو ، وهي جماعة تحظى بدعم السلطات الجزائرية، في حربها ضد المغرب.



إيران، التي تعمل بطريقة مماثلة من خلال تزويد جماعة حزب الله الإرهابية، تعتزم زرع الفرع الأكثر تطرفاً من إديولوجيتها الاسلامية السياسية المتطرفة في منطقة الساحل والصحراء، من خلال اللجوء إلى دعم النظام العسكري الجزائري.



جريدة لوموند الفرنسية نشرت أن الحكومة الجزائرية كانت ستأذن لمجموعة المرتزقة فاجنر (التي تقاتل حاليًا في أوكرانيا بأوامر من بوتين) بالعبور إلى منطقة الساحل للوصول إلى مالي، مبرزة أن هذا الوجود أدى إلى خروج فرنسا من الدولة الأفريقية ووجه ضربة موجعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة لإنهاء الإرهاب في المنطقة.



أصبحت الحكومة الجزائرية حليفًا قويًا لروسيا، فيما تشير التقديرات إلى أنها تشتري سنويًا ما قيمته 10 مليارات دولار من الأسلحة من روسيا، والتي ستمول حرب بوتين ضد أوكرانيا. وتعتزم الجزائر للعام 2023 تخصيص 23 مليار دولار لشراء أسلحة أكثر من نصفها من صنع روسي.



في سبتمبر 2022، أعربت الولايات المتحدة بالفعل عن قلقها بشأن تمويل الجزائر للحرب الروسية ضد أوكرانيا ودعت إلى تطبيق عقوبات على هذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.



واتخذ التحالف العسكري مؤخرًا شكل مناورات مشتركة، خاصة في البحر، نفذت بين البلدين في البحر الأبيض المتوسط. لقد وضعت الجزائر موانئها وسفنها تحت تصرف روسيا، كما شاركت في تدريبات عسكرية أخرى أجراها البلدان في الماضي، في كل من القوقاز وسيبيريا، وكذلك في شمال إفريقيا.



يشير خيسوس سانشيز لامباس، نائب رئيس معهد التنسيق للحوكمة والاقتصاد التطبيقي، إلى أن المعلومات المتاحة تسمح لنا بالتنبؤ بسيناريو مزدوج لعدم الاستقرار من شأنه أن يسمح لروسيا بفرض السيطرة على الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا في الشمال و الصحراء في الجنوب ، مما أدى إلى تفاقم أزمة إمدادات الطاقة.



بينما تركز الدراما الإنسانية في الشمال كل الاهتمام السياسي والإعلامي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يُنظر إلى الوضع في الجنوب على أنه شيء بعيد وغريب ثقافيًا عن الغرب.



يجب على القوى الغربية توقع الكارثة المتوقعة من خلال تعزيز علاقاتها مع عدد قليل من الشركاء الموثوق بهم في المنطقة، مثل المغرب. الوقت يتأخر”.