40 فلسا سعر لتر أوكتان 92 في روسيا

انت الان تتابع خبر40فلسا سعر لتر أوكتان 92 في روسيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد أسعار الوقود في العالم تباينا بين دولة وأخرى وذلك بحسب متوسط دخل الفرد والوضع الاقتصادي وما إذا كانت الدولة منتجة للنفط الخام أم لا، فماذ عن أسعار البنزين في روسيا؟



تعد روسيا من كبار منتجي الذهب الأسود في العالم، وبلغ إنتاجها العام الماضي من المادة قرابة 530 مليون طن. وشهدت أسعار البزين تقلبات في روسيا في العام 2022، وفي يناير 2023 انخفض سعر البنزين من ماركة 92 في جميع عموم روسيا بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.



وأظهرت دراسة أن سكان مناطق "يامال نينتسكي" وموسكو و"تشوكوتكا" الأكثر قدرة على شراء البنزين وذلك انطلاق من سعر المادة ومتوسط الراتب الشهري. ووفقا للدراسة يمكن لسكان هذه المناطق شراء أكثر من ألفي لتر في الشهر.



فيما أقل المناطق قدرة على شراء البنزين هم سكان جمهورية "قبردينو - بلقاريا" والشيشان وإنغوشيا (استنادا لسعر البنزين ومتوسط الراتب الشهري)، ويمكن لهذه المناطق شراء قرابة 700 لتر في الشهر.



وأشارت الدراسة إلى أن أسعار البنزين من ماركة 92 في المناطق الروسية في يناير 2023 تراوحت بين 41.88 روبل للتر (0.60 دولار - سعر الصرف 69 روبلا للدولار) و 63 روبلا للتر (0.91 دولار).

وفي الاردن، فان سعر مادة الديزل في شهر آذار (810) فلس/ لتر، وسعر مادة البنزين بنوعيه (90 و95) عند (945) فلس/ لتر للبنزين (90) و( 1185) فلس/لتر للبنزين (95)، وسعر مادة الكاز لشهر آذار المقبل عند سعر 620 فلس/ لتر.