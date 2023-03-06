انت الان تتابع خبر ضابط لبناني يهدد جيش الإحتلال: نحن جاهزون لكل شيء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اثار مقطع مصور مواقع التواصل الاجتماعي لضابط لبناني يهدد جنود الاحتلال باستخدام السلاح عند حدود بلدة عيتا الشعب الجنوبية بحال عدم التراجع.



وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو مثنيين على ردة الفعل "البطولبة" من الضابط اللبناني في مواجهة عناصر الجيش الإسرائيلي، حيث قال الضابط متحدثا لقوات "اليونيفيل": "هذه آخر مرة سأوضح الأمر بالكلام اذا ما تكرر الخرق الإسرائيلي للحدود نحن جاهزون لاستخدام البندقية...نحن جاهزون لكل شيء".