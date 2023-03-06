انت الان تتابع خبر الخارجية الفلسطينية ترد على تصريحات بن غفير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن التصريحات التحريضية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، تؤجج الأوضاع في ساحة الصراع، سيما ما تفاخر به بشأن عمليات هدم منازل فلسطينيين في القدس خلال شهر رمضان المبارك.



وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن هذه التصريحات تندرج في إطار ما تتعرض له القدس من عمليات تهويد وأسرلة واسعة النطاق، لضرب الوجود الفلسطيني فيها، وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها، بكنائسها ومساجدها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.



وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة في القدس، مؤكدة أن وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب هو المدخل للالتزام بتفاهمات العقبة ووقف التصعيد الإسرائيلي المتواصل.



وكان بن غفير طالب شرطة الاحتلال بتنفيذ عمليات هدم منازل فلسطينية في القدس المحتلة خلال شهر رمضان المقبل بدعوى بنائها بدون تصاريح، وفق ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".



وأشارت الإذاعة إلى أن الاحتلال "يمتنع غالبا" ومنذ سنوات عن هدم بيوت خلال شهر رمضان، إلا أن شرطة الاحتلال تستعد لتنفيذ مطالب بن غفير بالرغم من أن هدم البيوت يهدد بتأزيم الوضع في القدس المحتلة والذي قد يمتد إلى باقي مدن الضفة الغربية.