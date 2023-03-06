انت الان تتابع خبر مصر تنتظر 4 مليارات دولار من الخليج قريبا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقع الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، استثمارات خليجية بقيمة 4 مليارات دولار ضمن مشروعات الحزمة الأولى.



وأوضح أن الجولة التمويلية التي قامت بها الحكومة المصرية الشهر الماضي لعدد من الدول الخليجية استهدفت إلقاء الضوء على القطاعات الاقتصادية، التي تشهد نموا جيدا رغم التحديات، وكذلك الوقوف على خطة ادماج القطاع الخاص في التنمية ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.



وتابع الرئيس التنفيذي، خلال مقابلة تلفزيونية، أن هناك رغبة من مستثمرين قطريين للعودة للسوق المصرية سيما في قطاعات اللوجستيات وتداول الحاويات والأسمدة والقطاعات التصديرية.



وقال سليمان إن الاستثمارات الحالية ضمن المنصة المشتركة بين مصر والامارات والتي تستهدف 20 مليار دولار خلال 10 سنوات وتم اطلاقها في العام 2019، تبلغ حاليا 5 مليارات دولار، متوقعا أن تشهد طفرة الفترة القادمة سيما في ملف التكامل الصناعي.



وأضاف، أن الصندوق لديه 3 مراحل، وحاليا يوجد 11 شركة سيتم طرحها لمستثمرين استراتيجيين أو طرح عام أو كليهما، مضيفا أن ما بين 2 إلى 3 شركات سيتم طرحهم خلال الشهر القادم.



وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى أنه سيتم الإعلان خلال أيام عن ترسية استثمارات في 7 فنادق.



وقال: قريبا سنطلق صندوقا فرعيا متخصصا للاستدامة والاستثمارات الخضراء، كما وجار العمل على تحويل 23 مذكرة تفاهم في المجال لاتفاقيات إطارية.



وأشار سليمان الى أن خطط الصندوق الوصول بأصوله إلى أكثر من 65 مليار جنيه العام الحالي، مضيفًا أنه يحقق سرعة في النمو تفوق 100% سواء في حجم المحفظة أو الأصول المدارة.



وقال سليمان إن الاتصالات مستمرة مع مجموعة أداني، ويخططون لاستثمارات بمصر في الهيدروجين الأخضر وقطاعات الزراعة والمصارف واللوجستيات.



وكان الرئيس السيسي قد التقى في يناير الماضي برئيس المجموعة، والذي أعلن وقتها نيته ضخ استثمارات بمصر من خلال صندوق مصر السيادي.