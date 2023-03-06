انت الان تتابع خبر ألمانيا: إصابة 53 ضابطا خلال احتجاجات عنيفة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 53 ضابطا من ضباط إنفاذ القانون في ألمانيا خلال احتجاج على مؤتمر إقليمي لحزب المعارضة اليميني البديل في مدينة أوفنبرغ.



وبدأ متظاهرون يساريون، أمس السبت، بالشجار واستخدام القوة الجسدية ضد ضباط إنفاذ القانون خلال الاحتجاجات.



وقالت الشرطة في بيان، اليوم الاثنين، إن 53 ضابطا تعرضوا للركل والضرب، وأصيب آخرون بتهيج في الجهاز التنفسي بسبب النيران المشتعلة ورشهم بطفايات الحريق، مشيرة إلى أنه نتيجة لذلك، لم يعد بإمكان 17 شرطيا الخدمة، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).



وأوضحت الشرطة أنه تم رفع أكثر من 20 قضية للاشتباه بانتهاك النظام العام ومقاومة مسؤولي إنفاذ القانون والتسبب بضرر جسدي لهم.