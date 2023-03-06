انت الان تتابع خبر نتنياهو يشكر سموتريتش بعد اعتذاره عن محو بلدة حوارة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شكره لوزير المالية في حكومته بتسلئيل سموتريتش على "توضيح اختياره غير المناسب للكلمات" حين دعا إلى "محو" بلدة حوارة الفلسطينية.



وعلى حسابه في "تويتر"، كتب نتنياهو: "من المهم لنا جميعا العمل على تخفيف حدة الخطاب وخفض درجة سخونته..يتضمن ذلك التحدث بقوة بعبارات غير لائقة وحتى تصحيح تصريحاتنا عندما نخطئ في الكلام أو عندما يتم إخراج كلماتنا من سياقها".



وأضاف نتنياهو: "لهذا السبب أود أن أشكر الوزير بتسلئيل سموتريتش لتوضيحه أن اختياره للكلمات المتعلقة بهجمات الحراسة على حوارة بعد مقتل الأخوين يانيف كان غير مناسب وأنه يعارض بشدة إيذاء المدنيين الأبرياء عمدا".



وأردف: "بينما أوضح الوزير سموتريتش موقفه، فأنا ما زلت أنتظر سماع إدانة من السلطة الفلسطينية لمقتل الأخوين يانيف. وتنتظر إسرائيل من المجتمع الدولي أن يصر على إدانة السلطة الفلسطينية لهذا الهجوم".



جدير بالذكر أن القناة "12" الإسرائيلية أفادت نقلا عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير، بأن "وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يعتبر الآن شخصا غير مرغوب فيه من قبل الحكومة الأمريكية، بسبب تصريحاته التي دعا فيها لمحو بلدة حوارة جنوب نابلس".



هذا وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن دعوته في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى "محو" بلدة حوارة الفلسطينية بالضفة الغربية كانت "زلة لسان" تمت في "عاصفة من المشاعر".