انت الان تتابع خبر صربيا تكشف حقيقة إرسالها أسلحة لأوكرانيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، التقارير حول توريد الأسلحة الصربية إلى أوكرانيا بأنها "كذبة صريحة"، مؤكدا أن بلاده لا تزود أوكرانيا أو روسيا بمنتجات عسكرية.



وقال فوتشيتش للصحفيين أثناء زيارته إلى قطر: "يدور الحديث عن أكاذيب صريحة. لا تزود صربيا أحدا بالأسلحة. تقوم صربيا بإنتاج وبيع الذخيرة. ويوجد لدينا العديد من المصانع الدفاعية. عندما تنتج الذخيرة، فإنها تصل بالتزام إلى منطقة نزاع أو أزمة. لم نبع ولو وحدة واحدة من الأسلحة أو المعدات أو الذخيرة لا لأوكرانيا ولا لروسيا".



وذكر أن المنتجات الدفاعية الصربية لا تورد إلا للمستخدمين المصرح بهم أي الدول دون قيود دولية.



وأضاف: "يقال إننا قمنا بتصديرها عبر تركيا. مع العلم أنه يوجد هناك احتمال لإرسال بعض المنتجات إلى أي من طرفي النزاع، وأنه لم يعد من الممكن تصدير الذخيرة التي تم بيعها إلى تركيا. ماذا تريد منا أكثر من ذلك؟".



وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس الماضي، بأن روسيا دعت صربيا لتوضيح الوضع حول التوريد المحتمل للأسلحة من صربيا إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن موضوع مهم للغاية بالنسبة للعلاقات الثنائية.