انت الان تتابع خبر رسميا .. دولة عربية تحظر استيراد الكحوليات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت هيئة الجمارك العراقية، أمس السبت، توجيها عاما بمنع دخول المشروبات الكحولية أنواعها كافة للبلاد.‏



وذكرت الهيئة في بيان رسمي لها، أن "توجيهها جاء استنادا إلى قانون واردات البلدية رقم (1) لسنة 2023، والمنشور بجريدة "الوقائع" العراقية بالعدد "4708" لسنة 2023".



وتمت الموافقة على التشريع الجديد، الذي يُحظر بيع الكحول أو استيراده أو إنتاجه، من قبل البرلمان العراقي في عام 2016، لكنه أصبح قانونا فقط، بعد أن تم نشره في الجريدة الرسمية في 20 فبراير/ شباط الماضي، وفقا لوكالة "فرانس برس".



وأشارت الوكالة إلى أن التشريع يتناقض مع مرسوم حكومي، تم تبنّيه قبل أقل من أسبوع في 14 فبراير، والذي فرض رسوما بنسبة 200% على جميع المشروبات الكحولية المستوردة، على مدى السنوات الأربع المقبلة.



وأضافت أن تشريع حظر استيراد المشروبات الكحولية في العراق، قوبل بانتقادات حادة من جانب نشطاء حقوقيين ومشرعين، يمثلون الجاليات غير المسلمة في العراق.