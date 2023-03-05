انت الان تتابع خبر عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.



وأضافت أن عددا من المتطرفين قاموا بما يسمى بـ"السجود الملحمي" بالقرب من أبوابه وذلك وسط حالة من الغضب والغليان سادت أرجاء الحرم الشريف.



كما انتشرت قوات شرطة الاحتلال في باحات الأقصى وعند أبوابه خلال اقتحام المستوطنين، وفرضت قيودا على دخول المصلين المسلمين للأقصى.(بترا)