ماذا سيناقش وزير خارجية أميركا بالأردن اليوم

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رياض - احمد صلاح - أكدت نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، أن تطويق خطر إيران “يستدعي تعزيز التعاون الإقليمي متعدد الأطراف”.



وكشفت سترول في حديث نقلته “الحرة” أن زيارة وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، للشرق الأوسط سيكون ملف التهديدات الإيرانية من أبرز الملفات التي سيتم بحثها مع حلفاء المنطقة.



وأكدت المسؤولة أن “الخيارات العسكرية في مواجهة إيران دائما على الطاولة وجاهزة في حال طلب الرئيس الأميركي جو بايدن ذلك”، مشيرة إلى أن واشنطن تسعى مع الحلفاء لـ”نظام دفاعي وصاروخي مشترك لردع إيران”.



وسيزور أوستن (الأردن، مصر، دولة الاحتلال)، بدءا من اليوم، ومن المتوقع أن يقضي معظم زياته في الأردن.



وأوضحت سترول أن الهدف من المناورات الموسعة التي تجريها الولايات المتحدة بمشاركة دولة الاحتلال، أنها “للتأكيد لشركائنا قدرتنا على التحرك بسرعة إلى المنطقة لمواجهة أي خطر”، كما أنها “توجه تحذيرا لخصومنا لعدم التشكيك بجهوزيتنا”.



وكان أوستن قد بحث مؤخرا مع نظيره الإسرائيلي، يؤاف غلانت، التهديد الإيراني، حيث عبر غلانت عن قلق بلاده من استمرار تخصيب اليورانيوم في المشروع النووي الإيراني، وأكد الحاجة والالتزام بمنع إيران من تطوير قدرات نووية.



أعربت عن قلق واشنطن “بشدة من التعاون العسكري الإيراني الروسي، وانعكاساته على الشرق الأوسط”، ومؤكدة أنه سيتم بحث “تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا”.



وبينت سترول أن أوستن سيبحث أيضا ملف الأوضاع في فلسطين.