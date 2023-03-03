انت الان تتابع خبر قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها في محيط نابلس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس، وأغلقت حاجزي زعترة وحوارة العسكريين أمام حركة الفلسطينيين، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا" الجمعة.



وأفادت الوكالة الرسمية، بأن "قوات الاحتلال منعت متضامنين أجانب ويهودا من الدخول إلى بلدة حوارة جنوب المدينة للتضامن مع أهلها، ضد اعتداءات المستوطنين المتواصلة بحقهم وحق ممتلكاتهم".



مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضعة الغربية المحتلة غسان دغلس، قال، إن "قوات الاحتلال أغلقت حاجز زعترة العسكري ومنعت أي مركبة من الدخول باتجاه بلدة حوارة، كما منعت متضامنين أجانب ويهودا من دخول البلدة للتضامن مع أهلها ...".



وفي السياق، نفذ مستوطنون أعمال "عنف وعربدة وسط حوارة عقب اقتحامها، ومحاولة الاعتداء على مركبات المواطنين" على ما ذكرت "وفا".



وكان وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قد دعا إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية