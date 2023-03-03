انت الان تتابع خبر الفاو:انخفاض أسعار الغذاء العالمية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمية الذي تصدره منظمة الأغذية والزراعة "فاو" للشهر الحادي عشر على التوالي في شباط الماضي، ليبلغ انخفاضه 19 بالمئة من المستوى القياسي الذي سجله في شهر شباط 2022، في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

وقالت المنظمة في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، إن مؤشرها، الذي يرصد أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا على مستوى العالم، بلغ 129.8 نقطة في المتوسط الشهر الماضي انخفاضًا بنسبة 0.6 بالمئة من مستوى 130.6 المسجل في شهر كانون الثاني.

وهذه هي أقل قراءة للمؤشر منذ أيلول2021.

وبحسب تقرير المنظمة، فقد عكس التراجع الهامشي لمؤشر أسعار الأغذية في شباط انخفاضاتٍ كبيرة في مؤشر أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان، إلى جانب تراجع طفيف في مؤشر أسعار الحبوب واللحوم، مما يقلل من أثر الزيادة الحادة في مؤشر أسعار السكر.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 147.3 نقاط في شباط، أي بتراجع طفيف بنسبة 0.1 بالمئة عن مستواه المسجّل في كانون الثاني، وبنسبة 1.4 بالمئة عن المستوى الذي سجّله قبل عام.

وسجّلت الأسعار الدولية للقمح، بعد انخفاضها لثلاثة أشهر متتالية، زيادةً طفيفة بنسبة 0.3 بالمئة في شباط.

وشهدت الأسعار العالمية للذرة تغييرًا بسيطًا، بارتفاع بلغ 0.1 بالمئة فقط من شهر إلى آخر.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 135.9 نقاط في شباط، أي بانخفاض قدره 3.2 بالمئة عن مستوى كانون الثاني، مسجّلًا بذلك أدنى مستوى له منذ بداية عام 2021.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم 112 نقطة في شباط، أي بتراجع طفيف بنسبة 0.1 بالمئة عن مستواه المسجّل في كانون الثاني.

