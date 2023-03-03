انت الان تتابع خبر التشكيلة الرسمية لكلاسيكو كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، التشكيلة الأساسية التي يخوض بها مواجهة الكلاسيكو، مساء اليوم الخميس، ضد غريمه التقليدي برشلونة، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".



واعتمد أنشيلوتي على ثنائية توني كروس ولوكا مودريتش للاستفادة من خبراتهما، مع وجود عنصر الشباب وهو كامافينجا في خط الوسط، والذي كان يشوبه الكثير من الشكوك حول مشاركته.



وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:



حراسة المرمى: تيبو كورتوا.



خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز - أنتونيو روديجر - إيدير ميليتاو - داني كارفاخال.



خط الوسط: توني كروس - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش.



خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - فيديريكو فالفيردي - كريم بنزيما.



في المقابل، أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، التشكيلة الأساسية لفريقه كالتالي:



حراسة المرمى: تير شتيجن.



خط الدفاع: أليكس بالدي - ماركوس ألونسو - جيوليس كوندي - رونالد أراوخو.



خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - فرانك كيسي.



خط الهجوم: جافي - فيران توريس - رافينيا.



يذكر أن ريال مدريد يستهدف الثأر من برشلونة، بعد الخسارة في نهائي كأس السوبر الإسباني بنتيجة (1-3) ضد البلوجرانا في يناير/كانون الثاني الماضي.